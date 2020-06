Karisma Travelnet: agenti invitati a ‘Live from the world’

19:30

Karisma Travelnet scende in pista con iniziative di formazione per sostenere il lavoro delle agenzie. L’operatore ha in programma per giovedì 18 giugno alle 14,30 un webinar intitolato ‘Live from the world’.

A questo primo appuntamento parteciperanno alcuni enti del turismo (Thailandia, Giordania, Egitto, Marocco, Malesia) e corrispondenti che, collegati dalle loro sedi nel mondo, informeranno gli agenti sulle novità riguardo eventuali aperture e misure covid da rispettare . Soprattutto, gli agenti di viaggi avranno modo di interagire potendo porre le proprie domande.

Un secondo appuntamento è previsto per giovedì 2 luglio con paesi diversi.