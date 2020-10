Africa, Marocco e Oman: JoyCo’ in fiera per ripartire con gli adv

08:00

Un messaggio chiaro di stabilità e volontà di ripresa. Dal Global Village di TTG Travel Experience JoyCo’ propone al trade il suo portfolio di prodotti e servizi focalizzati su Sudafrica, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Marocco e Oman. “In questo momento così difficile per il mondo del turismo - afferma Gioja Tresoldi, managing director di JoyCo’ - dobbiamo e vogliamo dare al trade italiano informazioni chiare su come i corrispondenti che rappresentiamo nei vari Paesi si stanno organizzando per poter accogliere nuovamente i turisti italiani non appena sarà possibile riprendere a viaggiare sul medio e lungo raggio”.

Viaggi su misura

L’azienda rappresenta Opentourafrica, Dmc sudafricano specializzato in tour con guida italiana e viaggi su misura in Africa Australe, Kiboko Adventures, Dmc che proone itinerari overland in campi tendati e lodge in Namibia e Botswana con traduttore italiano, e poi ancora Monarch Travel, Dmc marocchino dalla storica presenza nel nostro mercato con proposte che vanno dai tour di gruppo con partenze garantite ai viaggi individuali studiati su misura, il tutto con guide parlanti italiano.



New entry di Muscat

Ultima acquisizione della rappresentanza milanese è Khimji’s House of Travel, Dmc con sede a Muscat che fornisce una gamma completa di servizi e proposte di viaggio nel Sultanato dell'Oman e negli Emirati Arabi Uniti per i segmenti leisure, corporate, Mice e incentive, appositamente studiati per il mercato italiano.



Al momento Sudafrica, Namibia, Zambia, Zimbabwe e Marocco hanno riaperto i loro confini ai viaggiatori internazionali e messo in atto protocolli di screening in ingresso “per permettere una ripresa del turismo pur garantendo la massima sicurezza” conclude Tresoldi.