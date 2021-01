Holland America Line ferma le crociere fino al 30 aprile

21:00

Holland America Line estende la sospensione delle crociere fino alle partenze del 30 aprile 2021.

Si allunga l'elenco delle compagnie crocieristiche che fermano la programmazione per tentare di soddisfare i requisiti richiesti dai Cdc, ovvero i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.



La decisione di Holland America Lines, si legge su eTurboNews riguarda tutti gli itinerari previsti in ogni continente, con date di ripresa diverse a seconda della regione: dall'Alaska al Messico, dalla costa del Pacifico al New England al Canada, passando per il Mediterraneo e i Caraibi.



Nel caso dell'Alaska, lo stop è prolungato fino a giugno, così come nel Mediterraneo, mentre per le crociere in Canada e New England a bordo della Zaandam lo stop è fino a metà agosto.



Oriana Davini