Lo storico villaggio di Favignana, ex Valtur, riaprirà il 28 maggio sotto l’egida di Aeroviaggi. Chiuso dal 2018 per le difficoltà che hanno coinvolto la società che faceva capo all’imprenditore Carmelo Patti, il villaggio riaprirà grazie all’impegno del Gruppo Aeroviaggi, che ha firmato nei giorni scorsi con l’amministrazione giudiziaria un contratto di affitto della struttura per sei anni rinnovabili per altri sei.

Rilancio dell'isola

Come riportato dal Sole 24Ore, il presidente Marcello Mangia ha realizzato il desiderio del padre Antonio, che alla chiusura del Valtur di Favignana si era fatto avanti per salvare e rilanciare la storica struttura ricettiva dell’isola.

“È un segnale di speranza per l’isola – spiega il sindaco Francesco Forgione - ma anche un segnale di coraggio da parte del gruppo Aeroviaggi. È un investimento su un bene che rappresenta il recupero alla legalità di un bene sequestrato e poi confiscato in una terra complicata come la provincia di Trapani: va dato merito all’amministrazione giudiziaria e al Tribunale di Trapani”.



Una sfida da cogliere

Per Aeroviaggi la gestione del villaggio è una sfida: “Si tratta a tutti gli effetti, per noi, di una nuova destinazione in quelle che io definisco le Maldive italiane - spiega Marcello Mangia il Sole 24Ore -. Investiremo due milioni in questa prima fase per riavviare la struttura. E prevediamo che questa attività possa avere un impatto di 10 milioni sul territorio nei primi sei anni”.

Sono 170 le camere totali, con 21 villette sul mare dove lavoreranno 80 persone.

Intanto, “Cominciano ad arrivare le prenotazioni da giugno in poi, anche degli stranieri. Posso dire a oggi che registriamo una crescita del 30% rispetto alla settimana precedente. Siamo fiduciosi e pensiamo che possa essere una buona stagione: la gente ha voglia di fare le vacanze".