Master Group: Filippo Cutrupi nuovo manager della logistica

19:30

Novità in casa Master Group. Filippo Cutrupi (nella foto), già logistic assistant, è il nuovo logistic manager. “Negli ultimi sette anni ho seguito con massima attenzione il cammino professionale di Cutrupi e ne ho ammirato ogni singolo passo. Devo ammettere di essere rimasto affascinato dalla lucidità, che abbinata ad una seria professionalità e una forte propensione al problem solving, lo hanno portato sempre di più al centro del lavoro. Portano infatti la sua firma le nuovissime esperienze già in vendita nei circuiti internazionali. Sono certo che saprà dare all’intero reparto il giusto equilibrio per il salto di qualità che l’azienda si aspetta” ha commentato il general manager del t.o., Lino Cangemi.

“Questa promozione rappresenta realmente lo spirito di Master Group. Professionalità e abnegazione vengono sempre ricompensati. Sono certo che Filippo Cutrupi saprà farsi valere anche in questa nuovo ruolo e che diventerà sempre di più un punto di riferimento non solo per i componenti del suo reparto, ma per tutti i colleghi dell'azienda” ha aggiunto Luigi Tilotta, chief operating officer.



“Diventare manager della logistica è un passo importante che mi riempie di orgoglio. Sono sicuro che con la professionalità che contraddistingue tutto lo staff Master Group continueremo a raggiungere obbiettivi importanti. Sono altresì felice di essere riuscito a portare a termine progetti ambiziosi. Infatti con il supporto del reparto ‘experience’ guidato da Agnieszka Rogos siamo riusciti a finalizzare un accordo di carattere internazionale che ci vede protagonisti sul mercato delle esperienze” ha concluso Cutrupi.