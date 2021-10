Il Nord Europa secondo Combotour: una guida per gli agenti

15:27

Tour guidati con guida in italiano, fly & drive con itinerari organizzati con auto a noleggio, e poi ancora ‘Spirito Libero’ per viaggiatori indipendenti che scelgono di spostarsi con mezzi locali e infine ‘Esperienze locali’ per conoscere storia, tradizioni, usanze e gastronomia. Sono queste le quattro declinazioni dei viaggi in Nord Europa firmati Combotour.

Tornano gli incontri con gli adv

Il nuovo catalogo si presenta, dunque, come una guida per gli agenti di viaggi e le quatto opportunità di spostamento vengono declinate per tutte le destinazioni in programmazione (Paesi scandinavi, Danimarca, Irlanda, Scozia e Inghilterra) eccetto che per l'Islanda, dove non essendoci una rete di mezzi pubblici non è possibile viaggiare “da spirito libero”.



Per illustrare ai dettaglianti le particolarità del nuovo catalogo l’operatore ha organizzato per il 6 ottobre un evento a Saronno.

“Dopo lo stop forzato - spiega Marco Meneghetti (nella foto), co-titolare insieme ad Anna D’Oriano di Combotour - riprendiamo i nostri incontri riservati agli agenti di viaggi con questa novità di prodotto, i Paesi scandinavi, che abbiamo sviluppato in itinerari che rispecchiano la nostra filosofia. Non c’è nulla di standardizzato in questi viaggi che consentono di visitare il grande Nord in modo alternativo, ma con il supporto di un tour operator”.



Non manca una serie di itinerari più classici, per ammirare l’aurora boreale non solo a Rovaniemi, ma anche a Ruka, dove viene proposto un viaggio nella zona orientale della Finlandia, a pochi chilometri dal confine russo, in un territorio ancora poco conosciuto dal turismo internazionale; oppure una Translapponia d’inverno da Kiruna a Lulea, con uno spettacolare viaggio in treno.



Intanto, grazie alla riapertura dei corridoi, anche l’operatore ha visto aumentato il proprio business per mete come la Giordania e Dubai, sede dell’Expo 2020: “Stiamo ricevendo moltissime richieste dalle nostre agenzie di viaggi - precisa Meneghetti - e nel solo mese di settembre abbiamo superato i preventivi rispetto allo stesso mese del 2019”.



“Abbiamo iniziato a evadere i voucher per i viaggi non effettuati nel 2020 e 2021 –aggiunge -. La maggior parte dei clienti ha confermato la destinazione prenotata sperando di poterla visitare nel 2022. Altri hanno preferito cambiare la prenotazione per altre mete, come le già citate Dubai e Giordania, e per le Seychelles”.