Combotour: nuova sede e programmazione rinnovata

14:22

Una nuova sede e una programmazione rivista. Sono queste le prime novità in casa Combotour, che mantiene Saronno come città di riferimento ma si sposta in una location di più ampie dimensioni.

“Abbiamo scelto una location un po’ più grande - commenta Marco Meneghetti (nella foto), co-titolare insieme ad Anna D’Oriano dell’operatore -, per garantire il distanziamento al nostro personale e con spazio riunioni attrezzato con schermo per organizzare incontri di formazione e consulenza con le agenzie di viaggi, attività per la quale siamo particolarmente apprezzati dalla nostra rete vendita”.



Sul fronte della programmazione Combotour ha affiancato ai suoi classici prodotti un’ampia offerta Fly & Drive con proposte anche su Europa e isole. Per il medio raggio, l’operatore punta in ottobre su Dubai, in vista dell’Expo, con alcuni pacchetti individuali e anche per piccoli gruppi, comprensivi già del biglietto di ingresso all’evento.



“A breve sul nostro website pubblicheremo il calendario della nostra Academy, un appuntamento fisso 2 volte al mese per gli agenti di viaggi per formarli sulle destinazioni che programmiamo e sui nostri prodotti in generale – conclude Meneghetti -. Quando si potrà li faremo in sede con un numero limitato di agenzie, per adesso continueremo con la formula online”.