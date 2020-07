Combotour, viaggi in Europa 'Zaino in spalla'

16:34

Senza modificare la propria filosofia di viaggio, Combotour firma una nuova linea dedicata all’Europa, ‘Viaggi Zaino in Spalla’.

Pubblicità

Questa formula consente di viaggiare in libertà su itinerari garantiti e con l’assistenza di un tour operator che tutela i partecipanti in ogni momento. Un modo di viaggiare indipendente, in linea con le attuali esigenze di sicurezza sanitaria, utilizzando mezzi locali come bus e treni.



“Si tratta sempre di itinerari multi-tappa che includono alcuni punti fermi, come la sistemazione in hotel di categoria superior con trattamento di pernottamento e prima colazione, i trasferimenti da una località all’altra utilizzando mezzi come il treno o l’autobus, l’assicurazione medico-bagaglio (che prevede la copertura Covid-19) e la nostra assistenza h24. Ai clienti suggeriamo alcune attrattive da vedere o da visitare, anche se sono liberi di gestire il proprio tempo e le visite in autonomia. I voli non sono inclusi e per questo motivo gli itinerari proposti iniziano e terminano nella stessa località, per facilitare il cliente nella ricerca di tariffe aeree vantaggiose” commenta Anna D’Oriano, co-titolare insieme a Marco Meneghetti di Combotour.



“In attesa che riprenda il lungo raggio, abbiamo studiato una serie di itinerari in Europa in linea con la filosofia della nostra formula di viaggio, in modo da accontentare quei viaggiatori che amano visitare i paesi in autonomia, ma che a maggior ragione in questo particolare momento, vogliono le garanzie e l’assistenza che soltanto un tour operator può fornire” aggiunge Marco Meneghetti. Tra le varie proposte in portfolio, Finlandia, Inghilterra, Scozia e Irlanda.