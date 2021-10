Ita e Msc: siglato accordo per iniziative commerciali congiunte

17:29

Ita prosegue sulla strada delle alleanze commerciali. La compagnia aerea che debutterà venerdì 15 ottobre ha siglato una lettera di intenti con Msc Crociere per la definizione di iniziative congiunte. “La partnership - si legge in una nota di Ita - tra le due società prevede che Ita sia identificata da Msc Crociere come vettore aereo privilegiato per i viaggi in crociera in destinazioni nel medio e lungo raggio”.

Inoltre le due società individeranno opportunità di business congiunto anche per attività promozionali.



Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita: “Questo accordo inoltre rientra nella strategia commerciale di Ita di avvalersi dei più importanti partner commerciali del prodotto leisure, leve fondamentali in momento di partenza non solo nostro ma del turismo in generale”.



Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, aggiunge: “Siamo contenti oggi di aggiungere, alle numerose azioni che da allora abbiamo gradualmente messo in campo, anche una partnership con un vettore nuovo ma che, allo stesso tempo, rappresenta la storia dell’aviazione civile italiana”.