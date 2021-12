Kel 12 e Maurizio Levi propongono 4 itinerari in Arabia Saudita

08:47

“L’Arabia Saudita rappresenta parte della storia de I Viaggi di Maurizio Levi, che già nel 2002 è stato pioniere nel Paese e finalmente, grazie alla recente riapertura turistica, possiamo continuare a farla scoprire ai nostri viaggiatori, con lo stile che ci caratterizza e itinerari nuovi".

Così Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel12 e I Viaggi di Maurizio Levi, presenta così il prodotto Arabia che i due operatori hanno messo in campo.



Quattro sono i viaggi proposti dai due marchi per conoscere e approfondire la destinazione: un itinerario Kel 12, a carattere culturale con particolare attenzione al comfort, un tour Viaggi Levi, più concentrato e dallo spirito più avventuroso e due tour in collaborazione tra i due brand, perfetto equilibrio di scoperta, cultura e comfort.



Novità recente l’itinerario ideato e accompagnato da Maurizio Levi, con partenza unica dall’8 al 18 Marzo 2022: "Le radici di pietra tra le sabbie del Nefud", per esplorare, oltre ai siti più noti, anche l’area settentrionale del Paese, tra dune di sabbia rossa e incisioni rupestri.