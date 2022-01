Shiruq apre le vendite dei tour storico-culturali in Italia

09:44

Shiruq dà il via alle vendite dei tour in Italia. Si tratta di itinerari storico-culturali, da 2 a 9 giorni, dalla vocazione esperienziale, accompagnati da archeologi, storici, guide ambientali ed esperti dei territori.

La linea Italia di Shiruq si propone di accompagnare il viaggiatore alla scoperta di un rinnovato interesse verso i nostri luoghi, verso gli usi odierni e quelli di un tempo, verso esperienze capaci di sorprendere, aiutando così la filiera a riemergere dalla situazione stagnante e di profonda incertezza in cui versa. "L’obiettivo è quello di dar vita a uno scambio virtuoso con il territorio" spiega Elena Valdata (nella foto), fondatrice del t.o. milanese.



Al momento l’offerta conta itinerari in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sicilia, ma Shiruq ha annunciato che nelle prossime settimane verranno proposte nuove mete. Il portfolio Italia si caratterizza per la vocazione esperienziale e per l'autenticità, e non di rado esclusività, delle experience.



"Ha suscitato molto interesse il tour in Emilia Romagna ‘I segreti delle Valli del Po e gli ori ravennati’, che condurrò il 5 marzo: una due giorni dedicata a un’area ricca di cultura e di scorci naturalistici, alla scoperta di un patrimonio legato a doppio filo al passato" ha aggiunto Alessandro Fumagalli, archeologo e product manager del t.o. Tra le tappe del viaggio, Ravenna, con la sua concentrazione di opere Patrimonio dell’Umanità Unesco; la piccola Comacchio, tra canali e ponti che la connettono alle Valli del delta del Po; Pomposa, con un’abbazia romanica pronta a svelarsi ai visitatori.