American Cruise Lines, in arrivo 12 navi per le crociere di prossimità negli Stati Uniti

14:08

American Cruise Lines ha annunciato l'intenzione di costruire 12 navi gemelle identiche raddoppiando la capacità sulle crociere costiere interne negli Stati Uniti.

I nuovi catamarani ibridi potranno navigare vicino alla costa e si muoveranno esclusivamente su itinerari negli Stati Uniti, con particolare attenzione alle piccole città. Come riportato da TTG Media, la flotta ‘Project Blue’ sarà costruita da Chesapeake Shipbuilding a Salisbury, con le prime due navi, attualmente in costruzione, che verranno consegnate nel 2023.



Ogni nave sarà in grado di ospitare 109 passeggeri e 50 membri dell'equipaggio in 56 cabine. Il design del catamarano ibrido consentirà sia l'accesso ai bassi fondali sia la navigazione stabile lungo laghi, fiumi, baie e coste americane.

Le prime due navi debutteranno lungo le rotte della East Coast e si chiameranno American Eagle e American Glory.



Charles Robertson, presidente e amministratore delegato di American Cruise Lines, ha affermato che il progetto è iniziato come una sfida per creare una barca abbastanza piccola per i porti del New England e abbastanza stabile per l'Alaska Inside Passage.

"Queste imbarcazioni possono viaggiare quasi ovunque e, poiché ce ne saranno 12, saranno utilizzate in tutti gli Stati Uniti. Da oltre 30 anni American è specializzata nelle crociere a bordo di piccole navi e continuare a innovare ed espandere le crociere di prossimità è la nostra missione".