Futura Vacanze: “Finalmente possiamo pensare di nuovo al Mar Rosso”

11:29

Era una delle mete che è mancata di più negli ultimi due anni, un caposaldo del turismo organizzato che finalmente è tornato a far sperare operatori e agenzie di viaggi. Futura Vacanze annuncia i piani sul Mar Rosso, tra charter e formule tutto compreso.

“Finalmente possiamo pensare di nuovo al Mar Rosso e alle opportunità uniche che offre tutto l’anno” commenta in una nota il direttore commerciale dell’operatore Belinda Coccia (nella foto).



Il ritorno sulla destinazione

Primo punto per riaprire le operazioni sul Mar Rosso, i collegamenti dall’Italia. Per la destinazione, l’operatore ha messo a punto un fitto programma di voli grazie agli accordi con Neos e Albastar. Sono previsti decolli da Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Fiumicino e Napoli. Per le strutture, l’operatore ha messo a punto una formula hard all inclusive, oltre ad attività per bambini e teenager.



Sulla destinazione Futura Vacanze offre due cinque stelle: il Futura Club Albatros Palace, affacciato sulla baia di Ras Nasrani, e il Futura Club Brayka Resorts.