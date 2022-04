Azamara, il 2 maggio il battesimo della nuova nave Onward

09:21

Azamara si prepara all’arrivo della sua nuova nave, Azamara Onward, che verrà battezzata il 2 maggio a Montecarlo. Dopo la cerimonia nel Principato di Monaco, la crociera salperà per un tour inaugurale da 11 giorni alla volta di Venezia.

Azamara Onward si aggiunge alle altre tre sorelle della flotta: Azamara Journey, Azamara Quest e Azamara Pursuit.



Tra le prime curiosità divulgate dalla compagnia c’è il nome della madrina: sarà Beth Santos, fondatrice e ceo dalla community Wanderful a dare il benvenuto agli ospiti.



La nave sarà impreziosita da esclusive location di bordo come l’Atlas Bar, dove degustare drink e menù gourmet, o ancora Aqualina, ristorante che con cene da sette portate racconterà i sapori delle destinazioni dell’itinerario.



Come riporta travelpulse.com, Azamara Onward si contraddistinguerà per servizi di alto profilo, come spaziose suite con maggiordomo, vista mare e room service h24, nonché per un intrattenimento ampio e diversificato. G. G.