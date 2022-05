14:01

E’ con grande tristezza che Enrico Ducrot, attuale amministratore delegato di Viaggi dell’Elefante, annuncia la scomparsa a 89 anni di Vittorio Ducrot (nella foto), “per gli amici Vicky”.

Imprenditore illuminato, negli anni in cui il nostro mercato si apriva ai viaggi di lusso a lungo raggio ha contribuito a scrivere la storia del turismo organizzato.



“Papà rappresenta la storia del viaggio di alta gamma nel mondo – scrive Enrico Ducrot nel suo ricordo -. Nato a Palermo, a due anni già viaggiava sul transatlantico Rex dall’Italia per New York: il Rex era stato arredato da suo nonno, in particolare il ponte di prima classe. Dopo il collegio in svizzera si laurea in legge ed entra in Klm, in Nord Africa e poi a Roma. E’ proprio con la Klm, come socio fondatore, che papà fonda nel 1973 Viaggi dell’Elefante. L’intento è quello di creare un tour operator che sapesse guidare le agenzie di viaggi e i loro clienti verso mete di tutto il mondo (Americhe, Africa, Asia, Medio Oriente) visitando i luoghi più importanti senza rinunciare alla comodità. L’India è stata la sua grande passione. Sessantasei viaggi in totale. Conosceva le distanze, i chilometri esatti tra due mete che al 99% degli operatori indiani erano completamente sconosciute. Lo chiamavamo Vickypedia”.



Enrico Ducrot sottolinea poi come “Lavorare con lui è stato un immenso privilegio. Solo chi, la seconda generazione e i più stretti collaboratori, ha l’onere e l’onore di stare a fianco del fondatore può comprendere le sfide che il settore del turismo ha vissuto negli ultimi quaranta anni: ogni 5/6 anni una rivoluzione, continua. Da qualche anno Vittorio aveva dovuto rinunciare suo malgrado, per ragioni di salute, a venire in ufficio. Ma ogni giorno parlavamo dell’azienda, delle nuove sfide, del tremendo periodo del Covid e negli ultimi mesi della veloce ripartenza del settore: consigli, idee, confronti appassionati, lucidi, pieni di passione e saggezza. Il viaggio è stato un elemento fondamentale della sua vita, come la sua azienda, e una comunità sparsa in tutto il mondo che gli ha voluto bene. Come un amico e una guida. Occorrerebbe un libro, per raccontare papà. Certamente ne varrebbe la pena”.



I funerali si terranno mercoledì 4 maggio alle 16.00 a Sant’Agostino, Campo Marzio, Roma.

Il direttore di TTG Italia e la redazione si uniscono con partecipazione al lutto della famiglia.