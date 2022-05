Norwegian Cruise Line: annullata la partenza di Prima

09:59

Norwegian Cruise Line ha annullato il viaggio inaugurale della Norwegian Prima, previsto il 17 agosto da Amsterdam. Un portavoce di Ncl ha citato, come motivo del ritardo, problemi nella catena di approvvigionamento. Non ci sono state invece, ulteriori modifiche alla stagione inaugurale della Prima.

"Ci scusiamo per l'inconveniente con i nostri ospiti e apprezziamo la loro comprensione", ha detto il portavoce della compagnia, come riporta Travel Weekly. La Prima, da 3.215 passeggeri, è la prima di una nuova classe di navi di lusso e ha tra i suoi plus un go kart a tre livelli, uno scivolo a caduta, un giardino di sculture e spazi esterni ampliati.



Agli ospiti della crociera cancellata Ncl darà un rimborso completo che verrà automaticamente restituito nella forma di pagamento originale. La compagnia offre ai passeggeri anche un credito di crociera futuro del 25% che può essere utilizzato fino al 2 maggio 2023 e può essere applicato a qualsiasi partenza fino al 31 dicembre 2023.