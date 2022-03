Ncl presenta Norwegian Prima: “Inaugurato un nuovo concetto di lusso”

di Silvana Piana

15:53

"Uscirà dai cantieri a fine luglio e inizierà subito a navigare. Sarà la nave dei grandi spazi aperti e dal design di lusso". Harry Sommer (nella foto), presidente e ceo di Ncl, non nasconde, alla preview internazionale organizzata a Venezia, il suo entusiasmo per l'imminente consegna di Norwegian Prima, che inaugura una ´rivoluzionaria' classe di sei unità da crociera progettate con l'obiettivo di elevare il livello del brand e del prodotto.

Negli stabilimenti di Fincantieri Marghera, davanti alla colossale prua dello scafo decorato dall'artista italiano Manuel Di Rita, Sommer sente di avere la certezza di consegnare al mercato qualcosa di spettacolare, oltre che sostenibile e proiettato al futuro. Con circa 142mila tonnellate di stazza lorda, 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3mila 215 passeggeri, Norwegian Prima e le unità gemelle, le cui consegne sono previste tra il 2022 e il 2027, costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di Ncl; la classe si basa su un progetto sviluppato da Fincantieri, che presta particolare attenzione all'efficienza energetica.



La rotta del debutto sarà il Nord Europa, dove opererà sino a settembre toccando anche Scozia e Islanda, per effettuare poi una crociera transatlantica verso New York. Le sistemazioni a bordo sono state studiate in sei diverse tipologie, mentre il food & beverage sarà una leva forte e innovativa, così come l'entertainment. Quanto alle experience a bordo, gli ospiti potranno provare il brivido degli scivoli più ripidi sospesi sul mare, oppure sfrecciare su un circuito go-kart su tre livelli, posto sui ponti più alti della nave. Esclusiva sarà l'esperienza al The Haven by Norwegian, una sorta di 'nave privata a bordo' per i clienti che cercano privacy e lusso, con ampie suite firmate dal designer Piero Lissoni, ascensori privati, concierge personale e maggiordomo, lounge & bar e infinity pool.



"Abbiamo innalzato gli investimenti per offrire agli ospiti esperienze che vadano oltre le aspettative - ha sottolineato il ceo -. Iniziamo un nuovo capitolo con la Classe Prima, per spingerci oltre i confini della crociera convenzionale".