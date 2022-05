Veratour cavalca la ripresa, tornano gli investimenti in comunicazione

12:06

“Stiamo vivendo con entusiasmo questa fase di ripartenza: c’è tanta voglia di tornare a viaggiare e noi vogliamo restare nel cuore dei nostri clienti”. Stefano Pompili (nella foto), direttore generale Veratour, sottolinea con queste parole il ritorno degli investimenti del tour operator in iniziative commerciali e pubblicitarie.

Sky e Radio Italia i partner

Investimenti che trovano in Sky e Radio Italia i due partner preferenziali, con lo spot istituzionale ‘Il Made in Italy di Veratour’ che sarà presente per i prossimi due mesi sugli schermi televisivi di Sky e vedrà nel ruolo di protagonisti animatori, assistenti e chef italiani presenti ovunque nelle strutture del t.o. nel mondo.

Torna anche la collaborazione con Radio Italia, una partnership che prosegue da oltre dieci anni. Veratour sarà partner ufficiale del concerto Radio Italia Live del 21 maggio 2022 in piazza Duomo a Milano, edizione particolarmente importante perché torna dopo due anni di stop. Inoltre sulle frequenze radiofoniche durante il mese di maggio andrà in onda lo spot Veratour. Continua inoltre la presenza online del tour operator con pubblicità su Google, Facebook e Instagram.



I nuovi villaggi

La rosa di attività prevede inoltre maxi affissioni e una pianificazione pubblicitaria sulle principali testate di settore volte a promuovere principalmente i nuovi villaggi in Sardegna: il Veraclub Amasea a San Teodoro e il Veraclub Cala Ginepro a Orosei. “Tornare a fare attività di comunicazione - aggiunge Pompili - sembrava difficile anche solo un anno fa, ma siamo convinti che l’estate 2022 segnerà un momento importante, anche se c’è ancora strada da fare per colmare il gap con il 2019”.



Se il trend di crescita dovesse consolidarsi, gli investimenti Veratour in comunicazione raggiungeranno un milione di euro nel corso del 2022.