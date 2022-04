11:31

Prevale la “fiducia” in casa Veratour per l’estate alle porte. Secondo l’operatore la stagione 2022 potrebbe riportare il settore a livelli non distanti dal 2019.

In particolare, il tour operator stima che nell’area mediterranea, limitatamente al periodo giugno-settembre, si possa arrivare a un 70% (sul 2019) in termini di presenze e fatturato, grazie anche – sottolinea l’azienda in una nota - alla spinta delle due nuove strutture in Sardegna: il Veraclub Amasea a San Teodoro e il Veraclub Cala Ginepro a Orosei, che portano a sette il totale delle strutture Veratour sull’isola, per un totale di 12 villaggi in Italia.



“Nonostante la situazione internazionale sia ancor instabile, i numeri ci indicano in maniera incontrovertibile quanto gli italiani abbiano voglia di tornare a viaggiare - spiega Davide Pavarina, responsabile vendite Italia di Veratour -. Per questo motivo gli investimenti di operatori solidi, uniti alla preziosissima consulenza degli agenti di viaggi, riteniamo siano la formula migliore per garantire qualità, serenità e sicurezza ai nostri ospiti”.



Un binomio vincente

Per supportare l’aumento della domanda, l’operatore punta con convinzione sul supporto del trade. Si è di fatti appena concluso il ciclo di incontri ‘Un caffè con Veratour’, che ha coinvolto le agenzie top partners VeraStore di tutta Italia per discutere sulle strategie e i modelli di sviluppo più efficaci, segnando un momento di rottura con il recente passato, che ha visto le aziende costrette a confrontarsi solo virtualmente. “Abbiamo incontrato una importante rappresentanza di agenti – afferma Pavarina -, veri imprenditori aggiungerei, dei quali produzione e distribuzione hanno senza dubbio bisogno non solo per la puntuale conoscenza e presidio del territorio, ma anche per quel sempre produttivo quanto diretto confronto che negli anni ha contribuito a guidare alcune scelte importanti della nostra azienda e che oggi più che mai ci spinge a condividere strategie ed impegni per affrontare il prossimo futuro con fiducia, ottimismo e consapevolezza”.



Per consolidare e rilanciare la lunga partnership con le agenzie, Veratour ha in programma diverse iniziative. “Sono ripartiti anche gli educational nelle strutture e altri ne verranno approntati prima dell’estate. Il turismo sta finalmente ripartendo ed è necessario trovare nuove strategie e consolidare le storiche alleanze, il binomio Veratour – Agenzie ha sempre funzionato e oggi più che mai è importante tornare in campo con una squadra vincente”, conclude l’operatore.