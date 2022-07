Royal Caribbean elimina il tampone pre partenza per le crociere brevi

15:55

Il Gruppo Royal Caribbean si prepara ad eliminare l'obbligo di test Covid-19 pre-imbarco per gli ospiti vaccinati.

La nuova regola, come riporta Travelmole, entrerà in vigore il prossimo 8 agosto solo per le crociere brevi.

La compagnia di crociera richiederà comunque agli ospiti non vaccinati di sostenere un test prima della data di partenza.

La notizia giunge dopo che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annullato le regole di monitoraggio volontario del Covid-19 per le navi da crociera e riguarderà tutti i marchi del Gruppo.