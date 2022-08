Ponant si tinge di green: il nuovo progetto per la nave a impatto zero

17:29

L’obiettivo è di arrivare a un prodotto a zero impatto ambientale. Per questo i progetti per la 14esima nave di Ponant, come spiega il direttore della ricerca e sviluppo della compagnia di crociere, Mathieu Petiteau, “sono stati elaborati per diversi mesi, nell’ottica di ridurre al massimo l’impronta ecologica della nave”.

Gli studi riguardano una valutazione completa di tutti i potenziali impatti, dagli scarichi nell’atmosfera e nell’acqua alle microplastiche, dai livelli di rumore all’impatto sociale e umano: “L’intento - sottolinea Petiteau - è di progettare una nave totalmente di nuova generazione e intendiamo raggiungere il nostro obiettivo”.



Il progetto iniziale dovrebbe essere ultimato entro la fine dell’anno, per poi dare il via alle gare d’appalto per i costruttori navali. La nuova unità, aggiunge TTG Media, dovrebbe salpare entor il 2025.

La transizione energetica della flotta di Ponant è iuniziata nel 2021, con il varo di una nave da spedizione elettrica, Le Commandant Charcot, alimentata a gas naturale liquefatto.