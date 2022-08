08:04

Più giorni in mare per intercettare il segmento alto di mercato. Questa la strategia annunciata da Ncl, che si prepara anche a lanciare la prima nuova classe di navi in 10 anni.

Come riporta travelweekly.com, Nlc ha affermato di voler seguire la nuova mentalità dei viaggiatori, che si sta modificando. Dopo due anni e mezzo di restrizioni, sottolinea la compagnia, i clienti hanno il desiderio di viaggiare più a lungo con itinerari più articolati. E il tempo non sarebbe un problema, a condizione di avere la migliore esperienza possibile.



La nuova classe

Questo mese debutterà anche la nuova classe Prima, con un'unità da 3.215 passeggeri dal nome, appunto, Norwegian Prima. Per il momento le navi offriranno itinerari da 7 a 12 giorni, ma la prospettiva è quella di allungare la durata.



E i primi riscontri della distribuzione, afferma il sito di informazione trade, sarebbero positivi, con la conferma delle richieste di itinerari più strutturati da parte della clientela.