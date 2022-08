Norwegian Cruise Lines: termina la serie ‘Embark with Ncl’

11:54

Terzo e ultimo episodio della serie ‘Embark with Ncl’ che racconta la storia delle crociere e dei 55 anni di esperienza pionieristica e di definizione degli standard delle vacanze in mare della compagnia.

In The evolution of Innovation gli spettatori vengono guidati attraverso la storia di Ncl: dall'essere la prima compagnia di crociere ad offrire itinerari nei Caraibi nel 1966, fino alla nuova Prima Class, che debutterà nell'agosto 2022.



"Dal 1966, Norwegian Cruise Line ha stabilito gli standard più elevati del settore per la migliore esperienza di vacanza possibile – sottolinea Harry Sommer, President e Chief Executive Officer -. The evolution of Innovation documenta in tre episodi il patrimonio pionieristico della Compagnia e offre uno sguardo al futuro, fondato sulla creatività, sullo stile e sull'impegno imprescindibile nei confronti dell’esperienza degli ospiti".