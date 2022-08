eDreams Odigeo in positivo nel primo trimestre: “Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi”

14:03

Buoni i dati di chiusura del primo trimestre per eDreams Odigeo. Il margine sui ricavi e il margine sui ricavi di cassa hanno superato i livelli pre-Covid rispettivamente del 3% e dell’11%.

Il margine sui ricavi di cassa è aumentato del 117% su base annua. Nel primo trimestre, il profitto marginale di cassa si è attestato a 33,5 milioni di euro, il doppio rispetto all’importo dell’anno precedente.



Robusta anche la crescita dell’Ebitda di cassa nel trimestre, in aumento del 349% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



“La nostra performance nel primo trimestre è l’ennesima dimostrazione di come il nostro business continui ad accelerare e prosperare mentre ci muoviamo verso un mondo post-Covid, anche con la guerra in Ucraina e l'aumento globale dell'inflazione - commenta Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo -. Siamo entusiasti di aver chiuso questo primo trimestre, da aprile a giugno, con due nuovi record assoluti: abbiamo raggiunto il livello di attività commerciale trimestrale più elevato di sempre, con 4,4 milioni di prenotazioni, nonché il maggior numero di nuovi iscritti Prime in un solo trimestre, con 560.000 nuovi abbonati. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2025 e siamo fiduciosi che continueremo a crescere e a sovraperformare il mercato, come abbiamo sempre fatto durante la pandemia”.



Nel primo trimestre dell'esercizio 2023, eDreams Odigeo ha raggiunto un record di prenotazioni, toccando quota 4,4 milioni, il dato più elevato mai registrato in un singolo trimestre, segnando un incremento delle prenotazioni del 50% rispetto al periodo pre-pandemia. A luglio e agosto 2022, le prenotazioni hanno superato i livelli pre-pandemia del 38% e del 55%.



L’andamento delle prenotazioni è sostanzialmente superiore rispetto al mercato, con un miglioramento della qualità dell'attività con il passaggio all'abbonamento in Prime.



eDreams Prime, il primo programma mondiale di abbonamento ai viaggi, ha raggiunto 3,2 milioni di abbonati nel primo trimestre e 3,5 milioni di membri al 28 agosto. Negli ultimi 12 mesi, fino a giugno 2022, il programma ha registrato un incremento netto di 2 milioni di iscritti e nel solo primo trimestre dell’esercizio 2023, ha guadagnato 560.000 iscritti.