Nick Balzan nuovo cco del Gruppo Mangia

Nick Balzan (nella foto) è il nuovo chief commercial officer di Mangia's Resorts and Clubs, brand del Gruppo Aeroviaggi.



L’ingresso di Nick Balzan è l’ennesimo tassello di una serie di assunzioni che ha visto il rinnovamento completo della prima linea direzionale del Gruppo. Nick Balzan vanta una expertise ventennale nel comparto hotellerie, maturata a livello internazionale nella direzione commerciale di gruppi quali Thomas Cook, Barceló Hotels & Resorts e Grupo Cursach Hotels. Da ultimo ha ricoperto l’incarico di vice president global sales & market development Emea del gruppo alberghiero Iberostar Hotels and Resorts.



Tra gli obiettivi di Balzan in Mangia’s vi è la crescita del Gruppo nel mercato britannico, nel Nord America, nei paesi di lingua tedesca e il consolidamento nei tradizionali mercati di Mangia’s, Italia e Francia.

L’ingresso del nuovo manager, a capo di tutto il comparto commerciale, avviene nel contesto del piano di sviluppo globale del brand Mangia’s e all’indomani della partnership siglata a dicembre 2021 con Hotel Investment Partners, controllata di Blackstone, che prevede investimenti complessivi per 85 milioni di euro in 6 dei 13 resort Mangia’s.



“Sono felice dell’ingresso di Nick Balzan, un grande professionista, conoscitore profondo delle nuove dinamiche di mercato che il nostro gruppo vuole perseguire. Con lui si aggiunge un ennesimo tassello nella costruzione di un team di giovani talenti, grandi lavoratori e entusiasti sognatori che hanno un solo obiettivo: creare valore e lanciare un nuovo modo di fare ospitalità di alto livello in un contesto dove la clientela nazionale ed internazionale scoprirà il genuino modo di fare turismo di qualità con una forte connotazione made in Italy” ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi.



“Sono orgoglioso di entrare a far parte dell’universo di Mangia’s, un brand che ha saputo incarnare nel tempo i valori cardine del Made in Italy, sempre con lo sguardo rivolto al futuro - ha aggiunto Nick Balzan -. Il rinnovamento e la segmentazione dell’offerta Mangia’s secondo gli ultimi trend del mercato, la crescita internazionale del Gruppo e la costruzione di una rete commerciale internazionale coesa sono le finalità principali che mi guideranno nel mio incarico".