Quality Group: rebranding per Brasil World, diventa Latin World

15:28

Tempo di rebranding in casa Quality Group. Oggetto del cambiamento in questo caso l’operatore Brasil World, sul mercato da oltre vent’anni. La svolta è stata decisa per adeguare anche nel nome l’evoluzione dell’offerta avvenuta negli anni e che oggi include diversi Paesi del Centro-Sud America. Proprio per questo motivo è stato varato il nuovo naming, Latin World.

“Erano diversi anni che desideravamo rinnovare il nostro logo – spiega il titolare Michele De Carlo (nella foto) - per renderlo maggiormente identitario rispetto alla gamma di prodotti che proponiamo; questo stop dovuto alla pandemia ci ha consentito di lavorare finalmente sul progetto e arrivare oggi a presentare con orgoglio il brand Latin World”.



Il nuovo corso sarà operativo a partire dal prossimo 5 ottobre.