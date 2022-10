Glamour chiude l'estate in crescita e prepara le novità per la fiera a Rimini

15:01

Stati Uniti, Caraibi, Oceano Indiano e Seychelles e Africa. Sono queste le destinazioni che hanno fatto da traino alle vendite nell’anno in corso per Glamour Tour Operator e che hanno consentito al t.o. di tornare ai livelli pre pandemia. “Un bilancio che ci vede soddisfatti, buonissimo il risultato per Africa, specialmente per le mete dove è assolutamente necessario avere una profonda conoscenza della destinazione.” afferma Luca Buonpensiere titolare di Glamour T.O.

Prossima tappa sarà TTG Travel Experience a Rimini dove l’operatore presenterà l’intera programmazione del Capodanno 22/23, di cui ha lanciato da poco il catalogo, oltre a diverse sorprese e novità. Luca Buonpensiere e parte del suo team tra cui il direttore vendite & marketing Simone Prinari incontreranno agenti di viaggio e vettori per confrontarsi e valutare le nuove strategie da adottare per il prossimo futuro.