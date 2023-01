Nascono i Boutique Tour di Inside Africa, un’idea per scoprire il Continente

15:55

Un’idea diversa per i viaggi in Africa arriva da Inside Africa, tour operator guidato dal travel consultant Stefano Nori. Si tratta dei Boutique Tour, una linea di viaggi che risponde alle nuove esigenze della clientela post pandemia.

“Al momento di ripartire dopo 2 anni di fermo totale a causa del divieto di viaggiare in Africa, la prima considerazione che feci fu quella che sarebbe stato un errore riprendere da dove eravamo rimasti - spiega Nori -. Due anni di pandemia hanno radicalmente modificato l’idea del viaggio e il modo di affrontarlo. Per questo, volendo proporre nuove idee ma soprattutto un nuovo approccio al mercato, abbiamo pensato ad una rinnovata linea di viaggi che potesse mediare tra la voglia di viaggiare in gruppo e il mantenimento delle caratteristiche di un viaggio individuale”.



Nascono così i Boutique Tour, che prevedono un numero ridotto di partenze per un massimo di 8 ospiti, in boutique hotel o comunque piccole strutture e una serie di esperienze normalmente proposte come extra che invece si ritrovano già incluse nel programma. Ad esempio la cena al Gold Restaurant la sera d’arrivo in Sudafrica, con balli e canti africani, oppure la Graskop Lift Experience, grazie ad un ascensore panoramico che conduce alla base di una gola da dove parte un percorso naturalistico, oppure in Senegal un pernottamento in villa a Gorée, un altro in tenda su palafitte nel deserto di Lompoul o una cena sotto una tenda mauri tra le dune che dividono Oceano e Lago Rosa.



La programmazione dei Boutique tour è al momento limitata a Sudafrica, Senegal e Marocco, ma è prevista l’aggiunta di altre destinazioni, come Tanzania e Namibia.