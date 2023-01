Club Med, arrivano la flash sale di primavera

16:32

Una settimana di prezzi speciali, a partire da oggi, per prenotare un soggiorno Premium All Inclusive con Club Med. L'operatore annuncia la 'flash sale - saldi di primavera', l'iniziativa speciale che dall'1 al 6 febbraio consentirà ai clienti di prenotare un soggiorno con partenza dal 4 marzo su destinazioni come Maldive e Seychelles o anche per vacanze sulla neve a Pragelato e la Rosière.

Le formule Premium All Inclusive includono, oltre a pasti e bevande, anche la possiblità di praticare sport con istruttori certificati e partecipare a diverse attività, oltre a un'offerta per i più giovani con mini club per gli ospiti dai 4 ai 17 anni.



Per quanto riguarda le performance dei villaggi, si distinguono le Maldive, che hanno registrato nel 2022 un +133% di presenze rispetto all'anno precedente, e il Pragelato Sestriere, che ha segnato una crescita del 90%.