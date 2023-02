08:35

Una campagna per sostenere Eden Viaggi. Alpitour torna in televisione e lo fa con un'iniziativa portata avanti dal chief marketing officer Tommaso Bertini (nella foto) per rilanciare lo storico brand, entrato a far parte del gruppo piemontese nell'ormai lontano 2018.

Il progetto prende le mosse dalla tendenza al 'revenge tourism', che non sembra affievolirsi, ovvero il desiderio di vacanza che ha travolto i consumatori dopo oltre due anni di forti limitazioni agli spostamenti. "Le persone hanno voglia di viaggiare, nonostante i venti di guerra e l’inflazione mai così elevata, e il trend è ben visibile su tutti i tipi di viaggi" afferma Bertini a engage.it.



Il lavoro sul brand

Per quanto riguarda Eden Viaggi, l'obiettivo della campagna è la percezione del brand da parte del cosumatore: si tratta infatti, come spiega lo stesso Bertini, del marchio che in questo momento ha più bisogno di visibilità per spiegare al meglio la propria identità e il posizionamento 'no frills'. La campagna sfrutterà il posizionamento 'Incredibile, ma Eden', già lanciato quest'anno, che sarà declinato tramite nuovo materiale video che sarà veicolato in primo luogo su piattaforme digital e Adressabile Tv (due modalità in linea con il target di riferimento); il passaggio in Tv, già previsto per lo spot Alpitour, è invece ancora oggetto di valutazione.



L'investimento in comunicazione del gruppo Alpitour per quest'anno sarà superiore ai 10 milioni di euro per tutti brand.



Punto fondamentale è la strategia omnicanale, che non si focalizzerà solo sulla televisione ma coinvolgerà anche altri mezzi di comunicazione. L'obiettivo è essere presenti su tutti i canali attraverso cui il potenzialie cliente sceglie le vacanze. "Il digital - aggiunge Bertini - sta crescendo in modo esponenziale così come i social media, che sono importanti anche in termini di engagement e di relazione diretta con il target. Anche la radio è un mezzo che si sta rilevando efficace".