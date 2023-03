Nuove suite e ampio refitting per Silver Endeavour

16:24

Arrivano nuove suite a bordo di Silver Endeavour, la nave expedition acquistata da Silversea nel 2022 che sta per essere sottoposta a un ampio refitting, che la terrà in cantiere a Genova dal 3 aprile al 17 luglio di quest’anno.

Le nuove suite troveranno posto in particolare sul ponte otto, nella zona centrale e di poppa della nave, dove si collocava finora l’hangar per elicotteri e si distingueranno in quattro Signature Suites dotate di un grande soggiorno e zona pranzo, una camera da letto king size e un bagno con vasca idromassaggio separata. Inoltre, godranno di una vista mozzafiato in ogni zona giorno (soggiorno e camera da letto) attraverso ampie vetrate dal pavimento al soffitto.



A queste si aggiungono due Master Suites che presentano una innovativa vetrata a cupola che circonda le zone giorno e uno dei balconi più spaziosi a bordo. Saranno caratterizzate da un ampio soggiorno e zona pranzo, un bagno con cabina doccia e vasca idromassaggio separata e una camera da letto con cabina armadio.



Inoltre, quattro nuove Classic Veranda Suites, che conserveranno il design caratteristico della compagnia, verranno situate sul ponte 5, al posto del centro medico che sarà trasferito al ponte 4, dove si trova attualmente il casinò, adiacente all'Explorer Lounge.



Ulteriori modifiche a bordo riguarderanno altri ambienti, contribuendo ad innalzare ancora il livello di comfort e di servizi di bordo: fra gli interventi quello su La Dame, il ristorante che vedrà aggiungersi pannelli in vetro Lalique all’arredamento, l’ampliamento di The Grill, l’area buffet e la sostituzione delle sedie dell’Arts Café.