easyJet: “La domanda estiva farà aumentare gli utili 2024”

easyJet archivia il primo semestre dell’anno con un miglioramento sotto il profilo del risultato netto ante-imposte (-350 milioni di sterline, dato che riduce la perdita di 61 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

L’andamento del mercato fa sperare il vettore in un aumento degli utili a fine anno, sostenuto dalla domanda estiva al rialzo. Nel secondo semestre del 2024 ci saranno in vendita 59 milioni di posti, ovvero un +8% su base annua. La capacità totale per l’esercizio 2024 sarà pari a circa 100 milioni di posti.

Come riporta una nota del vettore, “easyJet è in linea con l’ambizioso obiettivo a medio termine di raggiungere un utile ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline”.