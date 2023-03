Gruppo Uvet: Luigi Giussani alla guida di Amo il Mondo

11:40

Arriva Luigi Giussani alla guida di Amo il Mondo, la divisione di Settemari (Gruppo Uvet) nata nel 2001 e impegnata nella creazione di proposte di viaggio tailor made di lungo raggio e con voli di linea.

Giussani ha iniziato la sua carriera in Multitours dal 1988 al 1995, uno dei più importanti tour operator sull’Oriente, per poi avere esperienze in Trisair e in Progress srl. Fa parte del Gruppo Uvet dal 2005.



“Da oggi Luigi entra a pieno titolo nella squadra di Amo il Mondo e sono sicuro che sarà la persona giusta nella gestione del nostro tour operator tailor made – dice Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet -. Luigi è cresciuto all’interno del Gruppo con esperienze molto diverse che gli hanno permesso di costruire il giusto mix di know-how per affrontare questa nuova avventura. A Luigi va tutto il mio in bocca al lupo per la sua nuova posizione e per le sue nuove responsabilità, certo della sua grinta, carica e attaccamento alla maglia Uvet”.



Giussani succede come responsabile del tour operator a Roberto Servetti.



“La sfida è davvero stimolante – commenta Giussani - e sono certo che con l’aiuto di tutta la squadra saremo in grado di continuare a dare valore ad uno dei tour operator riconosciuto sul mercato per la sua offerta tailor made e per la sua competenza”.