17:36

I tour operator attivi sul lungo raggio salutano con favore la ripresa del turismo, ma attendono ancora sostegno da parte del Governo.

L’ultimo in ordine ci tempo è Franco Tura, direttore di Mosaico tour operator, che indirizza alla nostra testata una lettera aperta.



“Dobbiamo senz'altro lodare le buone intenzioni e la disponibilità dimostrata dalla nuova ministra del turismo – scrive Tura a TTG Italia -. Molti sono i problemi irrisolti e il coinvolgimento delle associazioni di categoria è senz'altro la strada giusta per cercare la soluzione alle problematiche del settore. In particolare speriamo che la riforma fiscale sia l'occasione giusta per poterci aiutare nel mettere ordine ai bilanci aziendali favorendo gli investimenti sia nel digitale che nella formazione del personale”.



Tura fa poi un passo indietro. “Per onestà però non dobbiamo dimenticare gli aiuti che il nostro settore ha ricevuto dai governi precedenti senza i quali non saremmo riusciti a soppravvivere a due anni di pandemia. Specialmente le aziende che operano nel settore dell'outgoing a lungo raggio, senza i ristori ricevuti nel 2020 e 2021 e senza la tutela ai nostri collaboratori garantita con la cassa integrazione fino al 30 giugno 2022, avrebbero dovuto chiudere i battenti".



“Speriamo quindi - chiude Tura - che le buone intenzioni si traducano in provvedimenti concreti e in primis che vengano trovate le risorse per onorare il finanziamento di 39 milioni già definito”.