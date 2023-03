Viking, nel 2024 una crociera per celebrare lo sbarco in Normandia

14:33

Un viaggio esclusivo per celebrare l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. È questa l’ultima novità targata Viking, al debutto nel 2024. Da marzo a novembre del prossimo anno, la compagnia di crociere opererà un itinerario commemorativo, che farà rivivere ai passeggeri i momenti salienti del D-Day e dell’operazione Overlord.

Il viaggio, anticipa Travel Weekly, si aprirà con un tour a terra di quattro giorni. Si partirà da Londra, dove sarà possibile visitare alcuni dei luoghi storici della Seconda Guerra Mondiale, come le Churchill War Rooms, le case dei decifratori a Bletchley Park e l'Imperial War Museum.



Si proseguirà poi a Parigi, da cui i passeggeri si imbarcheranno su una Viking Longship per una crociera di 7 notti che toccherà Vernon, Rouen, Les Andelys e altre città.



Previste anche le visite al cimitero militare americano in Normandia e alla spiaggia che vide lo sbarco delle truppe alleate.



Gli ospiti di Viking avranno, inoltre, la possibilità di visitare Giverny e i luoghi in cui visse e lavorò Claude Monet, nonché ripercorrere la storia di Giovanna d'Arco a Rouen.