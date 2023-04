Richard Branson alla ricerca di investitori per dare ossigeno a Virgin Voyages

09:43

Tempi dure per le attività del magnate Richard Branson. Dopo la probabile chiusura di Virgin Orbyt, l’attività che si occupa dei satelliti, e la crisi di Virgin Galactic, in cui progetto continua a incontrare difficoltà, è ora la volta dell’avventura nel mondo delle crociere, Virgin Voyages.

Secondo quanto riportato da preferente.com, la società avrebbe bisogno di urgente iniezione di capitali freschi o a rischio è la stessa prosecuzione dell’attività. Come si ricorderà Virgin Voyages aveva incontrato numerose difficoltà nell’avvio delle operazioni considerando che il debutto sul mercato è avvenuto praticamente in concomitanza con l’inizio della pandemia, costringendo la società a un lunghissimo stop.



A questo punto Richard Branson in prima persona si sta muovendo per trovare nuovi investitori e portare avanti il progetto che prevede l’ingresso in flotta di altre due navi nei prossimi mesi.