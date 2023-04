Costa Toscana debutta a Genova, 200 gli scali di Costa Crociere in Liguria

10:23

Costa Toscana ha debuttato a Genova dopo la stagione invernale trascorsa nel Golfo Arabico. L’ammiraglia di Costa Crociere partirà dalla Stazione Marittima di Ponte dei Mille ogni venerdì fino al 24 novembre per crociere di sette giorni con tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.

Gli scali complessivi saranno 35, in linea con quelli dello scorso anno, ma con una nave più grande rispetto al 2022, in cui a Genova era stata posizionata Costa Firenze.



Occupazione in costante crescita

“Abbiamo voluto portare la nostra ammiraglia Costa Toscana a Genova proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro 75° anniversario - commenta Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere -. Le vendite degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L'occupazione delle navi è in crescita costante e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario davvero incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come Costa Toscana e Costa Smeralda”.



Nuove escursioni a terra

Grazie anche alla collaborazione con il Comune di Genova, Costa Toscana offrirà ai suoi ospiti numerose esperienze a terra; tra le novità il giro in e-mountain bike sul sentiero dei forti, percorrendo la cinta muraria più lunga d’Europa, e, da fine aprile, il walking tour “Genova Repubblica Marinara”, con un accesso esclusivo alle mura del Barbarossa.



In occasione dell’arrivo a Genova di Costa Toscana, inoltre, Costa, grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation, ha provveduto a donare circa 900 kg di beni di prima necessità alla Comunità di Sant’Egidio di Genova. “La Liguria avrà ancora una volta un ruolo strategico nella nostra programmazione, perché tutte e quattro le nostre navi nel Mediterraneo occidentale partiranno proprio da qui” sottolinea Zanetti.



Quest’anno gli scali Costa in Liguria saranno circa 200, il 25% in più rispetto al 2022. Oltre a Costa Toscana da Genova, altre tre navi - Costa Smeralda, Costa Diadema e Costa Fortuna - faranno visita regolarmente da Savona.