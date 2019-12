Fontanarossa da record, c'è il traguardo dei 10 milioni di pax

12:07

È un anno d’oro quello degli aeroporti siciliani e dopo il traguardo dei 7 milioni di passeggeri per l’aeroporto di Palermo arriva anche il record dei 10 milioni di pax per il Fontanarossa di Catania.

La cifra tonda è stata toccata nei giorni scorsi e accompagnata da una cerimonia di premiazione del passeggero numero dieci milioni, premiato con un biglietto aereo da flydubai. Per lo scalo l’anno si chiuderà con un incremento di poco inferiore ai tre milioni di passeggeri, con un dato stabile per quanto riguarda il traffico domestico, mentre quello internazionale registra un aumento dell’8,7 per cento. Rotta più trafficata si conferma quella su Roma, con oltre 1,8 milioni di pax.