Sncf, da Lione a Parigi si viaggia sul Tgv low cost

13:52

Da Lione a Parigi si potrà viaggiare anche con Ouigo, il Tgv a basso costo di Sncf. Il gruppo ferroviario francese ha introdotto la novità, che sarà operativa dal prossimo 1 giugno, come si legge su TTG Magazine.

La scelta di Sncf punta a ampliare le proprie quote di mercato a pochi mesi dell'apertura alla concorrenza della linee ad Alta velocità in Francia, nel dicembre 2020.



SncfVoyages Italia ha inoltre lanciato 'Esperienze', una app trasfrontaliera per intrattenere i passeggeri durante i viaggi in treno fra Parigi e Milano.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.