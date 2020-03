Alitalia, UsAerospace ribadisce: “Interessati al rilancio della compagnia”

14:16

UsAerospace fa sul serio e ribadisce ancora una volta il proprio interessamento per l’intera Alitalia, per la quale la presidente della società, Michele Roosevelt Edwards, sarebbe già stata autorizzata ad accedere a una linea di credito fino a 1,5 miliardi di dollari.

È lo stesso gruppo a intervenire sull’argomento con una nota in cui viene specificato che l’obiettivo è quello di creare un grande gruppo “in vista di un rilancio forte e duraturo della compagnia aerea nello scenario globale e di credere che all'interno della stessa ci siano tutte le competenze necessarie per il suo rilancio”. La società si dichiara inoltre pronta a collaborare con quello che definisce il ‘sistema Italia’, lasciando intendere di potere dare il proprio contributo anche in fase di nazionalizzazione.



Nella nota, inoltre, la società fa chiarezza sulla propria storia e dimensioni: “UsAerospace Partners è stata fondata nel 2002 a Burleson, in Texas. Ha sei sedi operative negli Stati Uniti d'America ed è presente in cinque Paesi del mondo, fra, in Europa, Austria e Islanda. Ha un net value di 386 milioni di euro”.