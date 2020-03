British Airways sospende tutti i voli da Gatwick

13:58

British Airways ha sospeso tutti i voli da e per l'aeroporto di Gatwick a causa del coronavirus. Come riportato da Travelmole, la compagnia sta ancora operando da Heathrow, ma con un programma voli ridotto.

"A causa delle notevoli restrizioni e del difficile contesto di mercato - dichiara la compagnia in una nota -, come molte altre compagnie aeree, sospenderemo temporaneamente il nostro programma di volo a Gatwick". L’azionista Iag ha recentemente annunciato che tre quarti dei voli saranno tagliati nei prossimi due mesi e ha anche affermato che "si stanno prendendo provvedimenti per ridurre le spese operative e migliorare il flusso di cassa".



Iag ha esteso la Revolving Credit Facility di British Airways per un anno, dal 23 giugno 2020 al 23 giugno 2021, permettendole di prendere in prestito altri 1,38 miliardi di dollari, se necessario, durante questo periodo di tempo.