Anche per Brussels arriva l'ipotesi della nazionalizzazione

14:15

Il Governo belga al lavoro per la nazionalizzazione di Brussels Airlines. L’esecutivo ha messo in campo un team di esperti per valutare la fattibilità del passaggio allo Stato della compagnia del Gruppo Lufthansa ora ferma del tutto e alle prese con una grave situazione finanziaria.

Un problema di non facile soluzione, tuttavia, proprio perché il vettore è di fatto nelle mani di Lufthansa, ma si teme che il gruppo tedesco non sia intenzionato a immettere nuove forze finanziarie per quando inizierà la ripresa. Un’eventualità che priverebbe il Paese dell’unica compagnia forte a livello nazionale.



I vertici della compagnia, che copre il 40 per cento di tutto il traffico da e per l’aeroporto di Bruxelles, hanno già fatto appello per un’iniezione di cash per 200 milioni ma si pensa che siano necessari almeno il 50 per cento in più.