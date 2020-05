Fiumicino, arrivano gli Smart Helmet per rilevare la temperatura a distanza

09:46

A Fiumicino arriva lo Smart Helmet. Lo scalo romano è il primo aeroporto d’Europa ad aver adottato una nuova tecnologia per il monitoraggio a distanza della temperatura dei passeggeri.

Come si vede in un video di Corriere.it, si tratta di un termoscanner portatile. Un elmetto dotato di una visiera-schermo che, attraverso la realtà aumentata, consente all’operatore che lo indossa di misurare la temperatura delle persone in sicurezza, fino a una distanza di 7 metri.



Se la temperatura rilevata è superiore a 37/37.5 gradi, il dispositivo segnala la necessità di un controllo medico.