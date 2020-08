Covid, al via i test anche a Malpensa: cosa c'è da sapere

17:23

È partita dall’aeroporto di Milano Malpensa l’operazione di controllo dei passeggeri in arrivo dalle aree considerate maggiormente a rischio Covid negli scali lombardi. Operazione che a partire da domani sarà estesa anche a Linate e a Bergamo.

L’avvio dei controlli si è svolto con una certa regolarità, anche se non sono mancate le code in particolare in concomitanza con la concentrazione degli arrivi da Malta, Spagna, Croazia e Grecia, con alcune code polemiche per la precedenza data ai residenti della Lombardia.



Le indicazioni

Fino al 7 settembre i Covid Testing Area saranno attivi dalle ore 09.00 alle ore 18.30, tutti i giorni, presso le Uscite 9 e 10 “ove i passeggeri in sbarco – informa in una nota la Sea -, provenienti da uno dei Paesi Esteri sopra indicati, di qualunque età e residenti-domiciliati in Lombardia, oppure stranieri che soggiorneranno per oltre 96 ore in Italia, possono accedere per l’esecuzione del test”.



L’accesso alla postazione è consentito solo previa registrazione al link http://dbcup.ats-insubria.it:8094/RientroEstero. In assenza di compilazione del format non è possibile eseguire il tampone presso l’Aeroporto. “Non si tratta di test rapido – spiega ancora la Sea - e l’esito dell’esame verrà trasmesso all’indirizzo mail personale indicato sul format, non appena disponibile (24/48 ore). In caso di esito positivo o debole positivo dovrà essere garantito l’isolamento domiciliare obbligatorio secondo le disposizioni dell’Autorità Sanitaria”.