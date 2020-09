Virgin Galactic: in ottobre gli ultimi voli di prova prima del debutto nello spazio

09:23

Virgin Galactic effettuerà il prossimo mese un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo del turismo spaziale. Come riportato da Simpleflying, la compagnia porterà a compimento il primo dei due ultimi due voli di prova con equipaggio utilizzando l'aereo da trasporto WhiteKnightTwo per lanciare SpaceShipTwo.

Il volo potrebbe aver luogo già il 22 ottobre dallo Spaceport di Virgin Galactic nel New Mexico.

Pubblicità

Mentre Virgin Galactic deve ancora comunicare ufficialmente le date dei voli di prova, la Cnbc ha acquisito le informazioni attraverso documenti depositati presso la Federal Communications Commission degli Stati Uniti. Un portavoce di Virgin Galactic ha chiarito che la data del 22 ottobre segna l'inizio di un periodo di tempo diurante il quale il volo ptrebbe realizzarsi, quindi è possibile che il lancio avvenga qualche tempo dopo questa data.



I voli di prova a fine ottobre includeranno sia l'aereo da trasporto WhiteKnightTwo sia l'attuale aereo che trasporta turisti 'spaziali', lo SpaceShipTwo.

Secondo Engadget, Sir Richard Branson potrebbe viaggiare nello spazio a bordo di Virgin Galactic entro il primo trimestre del 2021.

E Skift ricorda come Virgin Galactic avesse ricevuto poco meno di 8mila prenotazioni nel marzo 2020. Dal 26 febbraio, la compagnia aveva infatti offerto la possibilità di registrarsi online con un deposito rimborsabile di mille dollari per assicurarsi un posto. Ovviamente è solo questo: un deposito. Il costo del biglietto per un viaggio nello spazio dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 250mila dollari.