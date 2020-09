easyJet: “Entusiasti del progetto di Airbus a emissione zero”

16:43

Fari puntati sul progetto di Airbus per l’aereo ad emissioni zero. Tra le compagnie che hanno manifestato interesse per il piano, c’è easyJet.

"Siamo davvero entusiasti di questo nuovo progetto di Airbus per lo sviluppo di aerei a zero emissioni e alimentati da idrogeno - commenta il ceo della low cost Johan Lundgren (nella foto) -. easyJet rimane fortemente impegnata in favore di un’industria dell’aviazione più sostenibile dal punto di vista ambientale e crediamo che la tecnologia sia la risposta giusta. Ci impegniamo a collaborare allo sviluppo di queste nuove tecnologie - come dimostra la nostra partnership con Airbus - con l'obiettivo di essere tra i primi ad adottarle quando arriveranno sul mercato”.



easyJet, del resto, opera su tutta la rete con voli che compensano le emissioni di anidride carbonica, vedendo questa come una misura provvisoria in attesa di una tecnologia che decarbonizzi l’aviazione.