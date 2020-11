Aer Lingus entrerà nella jv transatlantica con American, British, Iberia e Finnair

11:38

Avrà sicuramente un impatto importante nelle rotte transatlantiche l’ingresso di Aer Lingus nella joint venture transatlantica di cui fanno parte American Airlines, British Airways, Iberia e Finnair.

Pur non facendo parte dell’alleanza globale oneworld, la compagnia irlandese ha ricevuto il via libera da parte del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.



A pieno regime Aer Lingus vola verso un massimo di 14 destinazioni negli Stati Uniti dall'Irlanda e in aggiunta offre anche collegamenti con 47 destinazioni in Europa, comprese 12 destinazioni europee uniche verso le quali American attualmente non commercializza servizi.