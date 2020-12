Bastian, Delta: “La vaccinazione sarà requisito necessario per i voli internazionali”

13:27

Anche Delta potrebbe allinearsi presto alla posizione di Qantas sui vaccini. Nel corso di un’intervista sull’emittente americana NBC News, il ceo della compagnia aerea Usa, Ed Bastian, ha esortato i clienti a vaccinarsi non appena ci sarà il via libera da parte delle autorità sanitarie, poiché potrebbe diventare un requisito necessario, se non addirittura obbligatorio, per poter viaggiare.

“Penso che per i viaggi internazionali diventerà un requisito necessario – ha dichiarato, si legge su simpleflying.com -. Sia che siano le compagnia aeree o le autorità internazionali a stabilirlo”.



“Io non vedo l'ora di vaccinarmi”, ha poi aggiunto il manager, anticipando che ai dipendenti del vettore sarà data alta priorità per accedere alla vaccinazione. “Incoraggerò fortemente tutti ad assicurarsi di ottenere una protezione da questo virus mortale. I dipendenti delle compagnie aeree sono lavoratori in prima linea e avranno perciò la priorità nell’accesso alla vaccinazione”.