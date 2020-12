British Airways: si ampliano i voli transatlantici con test Covid

di Oriana Davini

08:00

Si espande la sperimentazione dei voli transatlantici con i test anti Covid operati da British Airways in collaborazione con American Airlines e oneworld.

Iniziata lo scorso mese, ad oggi ha raggiunto quota 500 clienti: questo il numero dei viaggiatori che si sono registrati per prendere parte a test volontari su alcuni voli selezionati tra Londra Heathrow e gli Stati Uniti. Alle rotte già in fase di test per Dallas e Los Angeles, scrive Business Traveller, si aggiungono i voli per Miami e New York Jfk, per un totale di cinque voli transatlantici giornalieri in partenza dall'aeroporto londinese alla volta di quattro gateway statunitensi.



I dati raccolti saranno analizzati da una speciale task force composta da rappresentanti dei vettori, ricercatori dell'Oxford Internet Institute e specialisti medici indipendenti.