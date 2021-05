Air Baltic: Italia leader della programmazione estiva con 7 rotte

08:47

Sarà l’Italia la prima destinazione in termini di aeroporti collegati da Riga nella stagione estiva di Air Baltic. Il vettore porterà infatti a 7 le rotte sulla Penisola, con l’introduzione della novità Pisa, new entry dello schedule insieme a Kos e Valencia.

La nuova direttrice sarà operata con due frequenze alla settimana a partire dal 2 luglio e andrà ad aggiungersi ai voli già in programma su Milano, Roma, Venezia, Pisa, Napoli, Olbia e Catania.



“Il mercato si sta lentamente riprendendo grazie all’incremento della campagna vaccinale in tutta Europa – ha commentato l’amministratore delegato Martin Gauss -. Il nostro team aggiorna costantemente la programmazione dei voli in linea con la mutevole domanda dei passeggeri. In totale, quest'anno prevediamo di offrire voli su 96 rotte attraverso i Paesi Baltici ".